Вокзал Нижний Новгород - расписание поездов, электричек, бронирование билетов

Нижегородский вокзал был открыт в 1862 году. Здание было построено по проекту архитектора Дмитрия Чачагова. Вокзал представлял собой комплекс зданий, соединенных вестибюлем. На вокзале были установлены телеграф и телефон. Спустя тридцать два года к вокзалу был пристроен императорский зал, который предназначался для персон царской династии, прибывавших в Нижний Новгород. Император Николай II посетил это место два раза - в 1896 году, приехав на Всероссийскую выставку, а затем в 1913 году, прибыв на празднование 300-летия Дома Романовых. После революции здание вокзала использовалось не по назначению. В середине XX века вокзал перестроили. Вокзал снова стал действовать. В связи с постройкой нижегородского метро в вокзале был создан коридор, который выходит на станцию метро "Московская".

Московский вокзал имеет 6 пассажирских платформ.

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С Московского вокзала (Нижний Новгород) отправляются поезда по следующим направлениям:

Москва - Пекин

Нижний Новгород - Новороссийск

Санкт-Петербург - Ижевск

Поезда этих направлений приходят на Московский вокзал (Нижний Новгород) по обратным маршрутам.

Ежедневно с Московского вокзала (Нижний Новгород) следуют электропоезда:

Пижма - Нижний Новгород

Нижний Новгород - Урень

Нижний Новгород - Керженец

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На сайте Московского вокзала (Нижний Новгород) есть возможность покупки электронных билетов на поезда. Для удобства имеется система оплаты онлайн, где принимаются банковские карты. Необходимо выбрать поезд, дату отправления и нажать кнопку «Купить». Затем необходимо произвести оплату. Электронная версия билета будет прислана на указанный адрес электронной почты в течение нескольких минут. Билет необходимо распечатать создав личный кабинет. На сайте можно ознакомиться с наличием билетов на поезд, которые есть в свободной продаже. С помощью сайта можно оформить возврат билета.

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